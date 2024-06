Calafiori Milan, la Juve AFFONDA il colpo per il difensore: c’è l’accordo con lui, si cerca l’INTESA col Bologna. Le ultime

Accostato ripetutamente al calciomercato Milan, già dalla scorsa estate, Riccardo Calafiori è finito prepotentemente in cima alla lista dei desideri della Juve. In bianconero il calciatore ritroverebbe Thiago Motta.

Come spiega Calciomercato.com, il suo agente Alessandro Lucci ha trovato un’intesa di massima con Cristiano Giuntoli per un contratto di cinque anni da circa 2/2,5 milioni di euro a stagione. Ai bianconeri adesso toccherà trovare l’intesa col Bologna: la richiesta è di 30 milioni di euro cash ( il 50% andrebbe al Basilea), la Juventus vorrebbe inserire delle contropartite per diminuire l’esborso economico. La prossima potrebbe essere la settimana chiave.