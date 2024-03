Calafiori Milan, nuovo ostacolo nella corsa al terzino: TUTTI gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno del Bologna

Arrivano aggiornamenti significativi per quanto riguarda il futuro di Riccardo Calafiori, uno dei tanti gioiellini che si stanno mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Bologna.

Sull’obiettivo del mercato Milan però non c’è soltanto il Diavolo: l’ex Basilea piace molto anche alla Juventus, che lo ha messo tra le priorità in vista della prossima estate. Lo riporta Tuttomercatoweb.