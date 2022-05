Calabria sulla Nazionale: «E’ una scelta del c.t. Mancini. Non ho avuto modo…». Le parole del terzino rossonero

Davide Calabria, neo campione d’Italia con il Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere della Sera in cui ha parlato anche di Nazionale. Ecco le parole del terzino rossonero:

«È una scelta del c.t. Mancini. Non ho avuto modo di conoscerlo più di tanto. Il suo gruppo ha vinto meritatamente l’Europeo. Io devo fare il mio dovere nel Milan, che è la cosa più importante. La Nazionale è una conseguenza. Quest’anno penso di aver fatto bene. Non è ossessione, ci sono giocatori molto forti. Ma mi auguro tanto di poter giocare di più in azzurro».