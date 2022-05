Calabria su Pioli: «Sono orgoglioso e felice per il mister, se lo meritava». Le parole del terzino rossonero

Davide Calabria, neo campione d’Italia con il Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere della Sera, in cui parla anche di Stefano Pioli. Ecco le parole del terzino rossonero:

«È arrivato che sembrava dovesse andare via in poco tempo. Non è stato facile lavorare con le difficoltà che c’erano. Ci ha ascoltato, noi lo abbiamo ascoltato. Ed è successo tutto questo. Sono orgoglioso e felice per il mister, se lo meritava»