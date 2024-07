Calabria dopo Rapid Vienna Milan: «Dobbiamo MIGLIORARE parecchio. Fonseca? Ci sono concetti nuovi, dobbiamo farli nostri. Ho sentito Morata e...»

Calabria dopo Rapid Vienna Milan: le parole del capitano rossonero dopo il match amichevole a MilanTv

Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato a MilanTv dopo il match amichevole contro il Rapid Vienna.

PAROLE – «Siamo in preparazione, abbiamo fatto un sacco di allenamenti e fa parte di questo periodo essere stanchi in partita. Abbiamo provato a fare quello che abbiamo provato fino adesso, c’è tanto da vedere, da lavorare, da imparare. Fa parte del percorso, certe cose ci sono riuscite bene, altre non come volevamo, ma siamo solo all’inizio e dobbiamo migliorare parecchio».

CALCIO DI FONSECA – «Ci sono concetti nuovi, dobbiamo elaborarli e farli nostri, è importante perché in partita non si può parlare e ragionare, devono diventare automatici. Fondamentali queste partite, questi minuti e queste esperienze, anche con compagni che sono qui da poco, magari i più giovani, fa parte del percorso imparare e fare questi concetti sempre più nostri».

TOUR NEGLI USA – «Giocheremo contro squadre importanti, le migliori del mondo, siamo pronti e non vediamo l’ora di partire per l’America e fare questa esperienza. Sarà interessante vedere i progressi col mister, con i concetti nuovi che diventeranno sempre più nostri».

ARRIVO DI MORATA – «È un grande campione, ha fatto una carriera incredibile, continua a dimostrare di essere un giocatore di altissimo livello, ha appena vinto l’Europeo. Sono convinto che ci darà una mano da subito, ovviamente lo conosciamo già e non vediamo l’ora di abbracciarlo, l’ho sentito l’altro giorno».