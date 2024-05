Calabria Milan: a che punto è il rinnovo, la VOLONTA’ del capitano rossonero

In casa Milan tiene banco anche il tema legato ai rinnovi. Tra questi anche quello di Calabria, a che punto è la trattativa

Non solo cessioni e acquisti, il calciomercato Milan si muove anche sui rinnovi. Tra questo c’è quello di Davide Calabria. Il capitano rossonero vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 ma al momento non c’è accordo sulle cifre.

Come riportato da Calciomercato.com restano però vivi i contatti tra la dirigenza e gli agenti del numero 2 per cercare di arrivare a una quadratura del cerchio.