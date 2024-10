Calabria Milan, a fine stagione sarà addio: tutto fermo per il rinnovo del contratto

Calabria Milan, l’addio a fine stagione è sempre più probabile: i colloqui per il rinnovo del contratto sono ormai fermi da mesi

Calabria e il Milan sembrano destinati a dirsi addio al termine di questa stagione. A riferirlo è Nicolò Schira via Twitter.

Il rinnovo di contratto del capitano, infatti, non è una priorità per i rossoneri. I colloqui per il prolungamento del rapporto in scadenza nel 2025, per Schira, sono fermi da mesi. Calabria, quindi, andrà via a zero dal Milan.