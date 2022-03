Calabria, la delusione Nazionale impone una reazione: Cagliari l’occasione giusta

Davide Calabria non è stato convocato da Mancini per i play-off di Qatar 2022: il terzino vuole reagire con una grande prestazione

Grande delusione per Davide Calabria. Il terzino rossonero è rimasto fuori dalle convocazioni di Mancini per i play-off a Qatar 2022. Una decisione sorprendente se si pensa alla stagione vissuta dal classe ’96, uno dei migliori nel ruolo.

Calabria vuole trasformare però la brutta botta ricevuta in rabbia da scaricare sul campo della Domus Arena. La gara si preannuncia fondamentale per la corsa scudetto dei rossoneri. Davide non vuole mancare l’appuntamento.