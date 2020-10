Calabria: «Ibrahimovic vuole vincere sempre a tutti i costi»

Davide Calabria, nel corso di un’intervista per Il Corriere dello Sport, ha elogiato il compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic

«Avere un giocatore come lui è importantissimo. La mentalità che ha è da vincente puro. Non ho mai visto uno come lui in allenamento. Vuole vincere sempre, a tutti i costi, e vuole migliorarsi sempre. Ognuno ha le proprie qualità e deve dare il massimo di se stesso: da noi vuole questo.

Vedere come reagisce e come lavora durante l’allenamento, e averlo in spogliatoio ti fa imparare piccoli segreti che ti fanno crescere. Avere uno come lui o uno come Maldini in società può solo aiutare».