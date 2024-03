Calabria a Sky: «Oggi successe cose che non fanno bene al calcio, l’importante era questo»

Davide Calabria ha parlato a Sky nel post partita di Lazio Milan. Ecco cosa ha detto il capitano rossonero sulla vittoria

EPISODI – Successe troppe cose che non fanno bene al calcio non voglio commentare oltre. C’è stato un fraintendimento sulla situazione tra Pulisic e Pellegrini ma non commento oltre»

VITTORIA – «Il calcio è strano, con l’Atalanta abbiamo fatto una grande partita ma abbiamo portato a casa un punto, oggi abbiamo giocato meno bene e abbiamo portato a casa i tre punti, l’importante era staccare quelle dietro, e puntare la Juventus»

ALTI E BASSI – «Penso che dipenda anche da situazioni personali, come squadra possiamo fare sicuramente meglio, poi l’Inter sta facendo un grande campionato e bisogna fargli i complimenti perchè stanno facendo qualcosa di pazzesco»