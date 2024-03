Zaniolo Milan, Cagni: «Ha qualità incredibili e ti fa vincere le partite, ma…». Le parole dell’ex allenatore

Gigi Cagni ha parlato ai microfoni di TMW di Nicolò Zaniolo, ex obiettivo del calciomercato Milan che vuole ritornare in Serie A. Ecco le parole dell’ex calciatore ed allenatore:

PAROLE – «Mi ha fatto sempre arrabbiare molto, ha qualità incredibili ma non le mette in campo sempre per via di certi comportamenti. Si deve fare il professionista sempre. Con la crescita spero che capisca che il calcio è una professione dove è difficile mantenere sempre lo stesso livello. Si deve capire che è un mestiere duro, a tutto tondo. Se lo fai bene è un mestiere faticoso. Lui ha qualità incredibili, è uno degli esterni che mi hanno fatto impazzire quando stava bene. Uno così ti fa vincere le partite. E’ sulle fasce che vinci le partite oggi».