Cagni a La Gazzetta: «Ho 75 anni e qualcuno ancora mi chiama. Adani? Sparirà perché non ha niente da dire»

Cagni ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale è tornato a parlare delle frasi di Lele Adani

Qualche giorno fa Lele Adani disse «In Italia ci sono ancora tanti Cagni», l’ex Mister dopo aver dato una prima risposta è tornato a parlarne in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni:

LA NUOVA RISPOSTA «Ma io nemmeno avevo capito fosse rivolta a me, forse perché sono anziano. Mi hanno inoltrato un vocale in cui Adani parla di ‘quelli come Cagni’ riferendosi alla mancata qualificazione al Mondiale della Nazionale. Praticamente ha dato la colpa a me: mi viene da ridere… Sembra che quando parla non sia presente nella realtà».

ADANI E’ STATO SUO GIOCATORE «L’ho avuto un anno, non lo consideravo un titolare perché secondo me non meritava. Però avevamo un rapporto normale. Forse si è offeso perché quando ha iniziato a fare la seconda voce nelle telecronache ho detto che io spengo l’audio, ma non mi interessa. Quelli che parlano così in tv non fanno il bene del calcio, vogliono solo fare i protagonisti con il loro linguaggio».

GIOCAVAMO MEGLIO DEL COMO «Ma lui non giocava. Anche Igli Vannucchi mi ha scritto in questi giorni, ha rivendicato che giocavamo meglio del Como di oggi. Facevamo un grande calcio. Adesso Lele ha in mano questo microfono, ma mi stupisce che un uomo scelto dalla Rai possa permettersi di offendere un allenatore. Mestiere che tra l’altro ha pure provato a fare, ma solo provato, da vice di Baldini. Forse non si sentiva all’altezza».

NON HA NIENTE DA DIRE «Non ne ho idea, ma per me è sempre la storia che parla. Si è buttato da solo la zappa sui piedi. Io sono vecchio ma credo che sui social l’abbiano un po’ massacrato. Ho 75 anni e qualcuno mi chiama ancora per conoscere la mia opinione, questi non so quanto dureranno. Personalmente, credo poco. Perché ci vogliono delle basi solide. Finché starà in Rai resisterà, ma poi sparirà perché non ha niente da dire».

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