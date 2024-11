Cagliari Milan, scelto il tridente della trequarti: Fonseca punta su di lui sulla destra

Cagliari Milan, scelto il tridente della trequarti: Paulo Fonseca punta su Samu Chukwueze, ex Villareal, sulla destra

Verso Cagliari Milan, Fonseca ha scelto il tridente della trequarti che scenderà in campo sabato. Dietro Abraham, che sostituirà l’infortunato Morata, ci saranno sicuramente Leao e Pulisic.

Il terzo posto se lo giocano Loftus e Chukwueze, ma quest’ultimo è più avanti nel ballottaggio. Il nigeriano non è sceso in campo a Madrid nella vittoria contro il Real in Champions. Nel caso giocasse l’inglese, Pulisic tornerebbe sulla fascia destra.