Cagliari-Milan, Pioli punta su Ibrahimovic in campo dal primo minuto

Cagliari-Milan, Pioli punta su Zlatan Ibrahimovic in campo dal primo minuto: si alza il minutaggio per lo svedese

Per la sfida in programma lunedì alla Sardegna Arena contro il Cagliari Stefano Pioli punterà dal primo minuto su Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha fatto il proprio rientro ufficiale in campo contro il Torino in campionato giocando una ventina di minuti e poi successivamente sempre contro i Granata in Coppa Italia per un intero tempo di gioco.

Per Cagliari-Milan Pioli vorrà provare a tenere in campo Ibrahimovic per oltre un’ora al fine di fargli riprendere piena condizione in vista dei prossimi match di campionato.