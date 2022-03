Cagliari Milan: Mazzarri non lo recupera! Non avrà il suo centrocampista per il match contro i rossoneri

Continua il calvario per Nahitan Nandez, costretto ai box da gennaio per una lesione al collaterale che dà ancora fastidio. Il centrocampista uruguaiano che in questo inizio 2022 ha collezionato soltanto 21 minuti salterà anche il match casalingo di sabato con il Milan.

In casa rossoblù, però, regna l’ottimismo: il centrocampista uruguaiano, stando a quanto riportato da L’Unione Sarda, in settimana dovrebbe effettuare dei controlli a Villa Stuart. Se questi dovessero dare esito positivo, El Leon potrebbe tornare a ruggire e mettersi a disposizione di Mazzarri e del gruppo con l’Udinese o con la Juventus.