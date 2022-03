Si avvicina la sfida di campionato tra Cagliari e Milan e Pioli studia la formazione migliore da mettere in campo

Uno dei ballottaggi, in vista di Cagliari Milan, è quello tra Giroud e Ibrahimovic. Dopo la febbre, il francese è tornato a lavorare in gruppo ma, in questo momento, Pioli potrebbe optare per lo svedese dal primo minuto.