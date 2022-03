Cagliari Milan, Joao Pedro sfida Ibrahimovic: testa a testa tra bomber

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi in Cagliari Milan

JOÃO PEDRO vs ZLATAN IBRAHIMOVIĆ

Due trascinatori, nei numeri e nel carisma. Il brasiliano naturalizzato italiano veste la maglia del Cagliari dal settembre 2014, è capitano e indossa il numero 10, come i suoi gol in campionato in questa stagione. Ha segnato 3 reti in 10 sfide contro il Milan in Serie A, tutti tra il 2017 e il 2018; nessun gol, invece, nelle sue ultime 5 partite contro i rossoneri. Leader, dicevamo, perché oltre ai gol, è il migliore dei sardi per assist (4), tiri nello specchio (29), presenze (28, come Marin) e falli subiti (72). Sull’altro lato del campo, non uno qualunque, bensì Zlatan Ibrahimović, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare che gli manca dal 23 gennaio (Milan-Juve). Contro il Cagliari ha segnato in tutte e 7 le ultime partite e con un gol domani diventerebbe il secondo più anziano marcatore nella storia della Serie A (40 anni e 167 giorni), superando Silvio Piola nel 1954 (40 anni e 131 giorni), dietro solo Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni). Come Giroud e Leão, sono 8 i suoi gol stagionali in Serie A.