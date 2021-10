L’ex terzino del Milan Cafù ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic in un’intervista alla Gazzetta dello Sport

Cafù esalta Zlatan Ibrahimovic. Le parole del terzino ex Milan sull’attaccante ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «A 40 anni fa ancora paura. E poi può essere decisivo in molti modi: con i gol, con l’esempio, con l’impegno in allenamento. Zlatan è un giocatore determinante».

