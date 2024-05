Buongiorno Milan: la rivale prova a soffiarlo ai rossoneri, CONTATTI avviati con gli agenti

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Buongiorno. Una rivale prova ad anticipare la concorrenza. Avviati i contatti con gli agenti

Il calciomercato Milan si muove in vista della sessione estiva per rinforzare la difesa cercando l’erede di Kjaer. In tal senso nel mirino c’è anche Buongiorno. Sul difensore del Torino però c’è anche la concorrenza del Napoli.

Il giocatore dei granata, come riportato da Nicolò Schira, è l’obiettivo principale di Antonio Conte come nuovo difensore centrale. I partenopei hanno aperto trattative con i suoi agenti. Cairo chiede 40 milioni per venderlo.