Buongiorno Milan: il difensore sarà a cena con il suo procuratore! Gli verrà fatta questa domanda ULTIME

Buongiorno Milan: il difensore sarà a cena con il suo procuratore! Gli farà questa domanda. Le ULTIME sull’obiettivo di mercato

Arrivano novità per quanto riguarda la pista che potrebbe portare il difensore Buongiorno al Milan.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore del Torino sarà a cena con il procuratore Beppe Riso per parlare del suo futuro. All’obiettivo del calciomercato rossonero gli verrà chiesta la sua volontà in caso di accordo tra Milan e Torino: restare in granata come ha fatto quest’estate oppure accettare il trasferimento?

