Buongiorno Milan: il gesto del difensore al Filadelfia! Ormai non ci sono più dubbi, cosa è successo per l’obiettivo rossonero

Alessandro Buongiorno si è presentato al Filadelfia, dove si è radunato oggi il Torino per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Il difensore, ex obiettivo del calciomercato Milan, ha salutato i compagni e i tifosi, prima di partire in direzione Napoli.

Buongiorno, nuovo acquisto dei partenopei, partirà tra stasera e domani mattina per raggiungere la sua nuova squadra, alla corte di Antonio Conte.