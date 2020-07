Buon 56° compleanno a Sebastiano Rossi, il portiere dei record

Compie 56 anni il portiere che stabilì il record di imbattibilità a 929′ in quello che era definito il ‘Milan degli invincibili’

Buon compleanno a Sebastiano Rossi, il portiere che ha difeso la porta del Milan per tutti gli anni ’90, anni in cui i rossoneri dominavano in Italia e in Europa. 929′ di imbattibilità, nuovo record italiano battuto solo da Buffon nel 2016 e un carisma fuori dal comune per un portiere troppo spesso sottovalutato.

Due calci di rigore si possono definire come l’inizio e la fine della sua carriera in rossonero; l’ascesa iniziò al Delle Alpi di Torino nel 1992 con il rigore parato al 90′ a Vialli mentre il declino partì nel 1998 quando, dopo il rigore trasformato da Nakata in un Milan-Perugia, colpì con una violenta manata Bucchi, rimediando cinque giornate di squalifica che favorirono l’esplosione di Christian Abbiati. Lascerà il Milan solo nel 2001, dopo essere stato presente nel famoso derby dell’11 maggio 2001, quello del 6-0. Buon compleanno Seba Rossi.