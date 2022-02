ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bundesliga, indetto un minuto di silenzio per la guerra in Ucraina. Atto di pace e solidarietà

Attraverso un comunicato la DFL, Federcalcio tedesca, ha condannato categoricamente l’attacco della Russia all’Ucraina. Indetto in tal senso un minuto si silenzio per la pace in Bundesliga 1 e 2.

COMUNICATO – «Condanniamo l’attacco all’Ucraina e, con esso, alle vite e alle case di persone innocenti. Il Comitato Esecutivo della DFL raccomanda ai club di Bundesliga e Bundesliga 2 di osservare un minuto di silenzio per la pace e in segno di solidarietà per la prossima giornata».