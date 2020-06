Bundesliga, Herta-Eintracht è del Milan: in gol André Silva e Piatek

Herta Berlino-Eintracht la decide il Milan: in gol sia Piatek che André Silva (doppietta). Sono proprio i due milanisti i più in forma

Herta Berlino-Eintracht Francoforte la decide il Milan: in gol Piatek e André Silva nel successo in rimonta della squadra ospite che va subito sotto al minuto 24′ con Il ‘Pistolero’ in gol per la quarta volta in campionato.

Nella ripresa però l’Hertha Berlino resta in 10 e dalla panchina dell’Eintracht fa il proprio ingresso André Silva che deciderà la gara. Il primo gol, propiziato da una discesa di Kamada permette al centravanti portoghese di realizzare il pareggio con un bel colpo di tacco. Il lusitano è scatenato e oltre alla doppietta è capace anche di mettere a verbale anche un assist alzando così a 6 gol e un assistenza il proprio andamento nelle ultime 7 gare di campionato.