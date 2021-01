Buffon sullo scontro Ibra-Lukaku: «Non lo reputo così grave»

Buffon è tornato sull’episodio di ieri sera placando le polemiche e archiviandolo come normale scontro di gioco

Intervistato ne pre-partita di Juventus-Spal, quarto di finale di Coppa Italia in gara secca (chi vince incontra l’Inter in semifinale) Buffon ha parlato del faccia a faccia tra Ibra e Lukaku di ieri sera dichiarando:

«Sono cose che non dovrebbero succedere, ma quando succedono fanno parte di un momento di grande nervosismo che sfocia in parole che uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave».