Buffon raggiunge Maldini: è record di trofei per un calciatore italiano

Gigi Buffon raggiunge quota 26 trofei con la Coppa Italia alzata al cielo di Reggio Emilia: raggiunto Paolo Maldini

Ultimo trofeo in bianconero per Gianluigi Buffon che alza al cielo di Reggio Emilia la Coppa Italia appena vinta contro l’Atalanta: Chiellini gli regala la fascia da capitano e la possibilità di sollevare il trofeo, il ventiduesimo con la maglia della Juve e il numero 26 in carriera.

Buffon infatti ha vinto 10 Scudetti, 6 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Uefa, un campionato di Serie B e la Coppa del Mondo vinta a Berlino. Eguaglia Maldini come numero di trofei vinti.