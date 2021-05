Buffon da l’addio: «Ho dato tutto ma ogni inizio ha una fine»

Gigi Buffon saluta la Juve per la seconda volta in carriera. Le parole del portiere bianconero sul suo addio alla Vecchia Signora

È arrivata la tanto attesa decisione di Gigi Buffon. Il portiere saluta la Juve per la seconda volta in carriera e, attraverso un post social, racconta le sue emozioni.

«Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e comunicata già da mesi. Ma non una decisione facile. Perché non è facile tagliare questo cordone, qua dove c’è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa. Ma so che quel momento è arrivato. Non esiste un grazie grande abbastanza. Ho dato tutto. Ho ricevuto di più. Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine».