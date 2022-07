Bucciantini «Il Milan è come un piatto molto forte»

Marco Bucciantini, noto opinionista, ha esaltato il Milan di Stefano Pioli paragonandolo ad un piatto molto forte

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha parlato così del Milan di Pioli:

«Il Milan è un patto talmente forte che in questo momento fa la differenza. Pioli è stato capace di crescere un gruppo di giocatori anagraficamente da riempire, è stata una squadra che spostava la propria forza in varie zone. Sono stati molto bravi a far crescere i protagonisti».