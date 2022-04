Bucchioni: «Il Milan è andato oltre il suo valore tecnico». Le parole sulla formazione rossonera in ottica scudetto

Enzo Bucchioni ha parlato su TMW di Milan in ottica scudetto. Ecco le sue parole sulla formazione rossonera:

«Per Pioli, giustamente, il problema non s’è mai posto visto che il suo lavoro al Milan è sempre andato a migliorare. I rossoneri in testa alla classifica a quattro giornate dal termine, sono il chiaro segnale di una stagione fatta bene, di un gruppo che è andato oltre il suo valore tecnico, di giovani che stanno crescendo. Per essere onesti e non per fare polemiche, sul conto andrebbe messa una stagione invece poco fortunata nel rapporto con gli arbitri: senza un paio di clamorosi errori penalizzanti, i rossoneri avrebbero oggi un vantaggio di sicurezza o quasi. Può succedere, ovvio, ma lo sottolineo per alzare ulteriormente il livello del campionato del Milan che se dovesse vincere lo scudetto sarebbe veramente oltre tutti i pronostici che dicevano Inter o Juve».