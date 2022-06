Bruno: «Vlahovic, Chiesa, Dybala... Questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere...»

Bruno: «Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? Questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere…». Le parole dell’ex calciatore

Pasquale Bruno ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato del calcio moderno in maniera molto critica. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? Sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o Van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa».