Broja Milan, Furlani scende in campo per convincere il Chelsea: le ultime

Broja Milan resta un obiettivo di mercato concreto del Milan, che resta a caccia di un nuovo centravanti: interviene Furlani

Il Milan è in forte pressing per portare Armando Broja alla corte di Stefano Pioli. Continua la caccia al centravanti per i rossoneri.

Come riporta il giornalista Daniele Longo sul proprio account Twitter, al momento il Chelsea non sembra convinto ad aprire al prestito. Giorgio Furlani sarebbe sceso in campo in prima persona per convincere i Blues.