Broja Milan, Ausilio allo scoperto: «Interesse dell’Inter? La verità è…». Le sue dichiarazioni sull’obiettivo rossonero

Il direttore dell’Inter, Piero Ausilio si è espresso così in merito al presunto interesse dei nerazzurri per Armando Broja, obiettivo di mercato anche del Milan.

BROJA – «No, mi dispiace, ma non è vero, perché siamo contenti degli attaccanti che abbiamo. Conosco Broja e so che sta recuperando da un grave infortunio e che ha anche segnato un gol. Spero per voi che a partire da giovedì sarà importante per la Nazionale. Ma all’Inter non c’è alcuna possibilità».

