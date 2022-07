Brocchi: «Scudetto? Se la giocheranno ancora Milan e Inter». Le dichiarazioni dell’ex rossonero su Twitch

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, racconta così la sua esperienza rossonera al canale di Calciatori Ignoranti su Twitch. Le sue parole sulla prossima Serie A.

«Fare una griglia è difficile perché le vittorie finali non le fanno solo i giocatori in rosa. L’anno scorso l’Inter e il Napoli potevano avere una rosa più larga rispetto al Milan, eppure hanno vinto i rossoneri. Dall’esterno si capiva che si era ricreata quell’amicizia dei miei tempi e perciò ho sempre avuto il pensiero che, proprio per questo, potesse vincere il campionato. Ecco perché più che guardare ai giocatori presi, mi concentrerei sul gruppo che poi fa la differenza. Credo sarà un altro anno in cui se la giocheranno Milan e Inter. La Juventus non la escludo: ha fatto due acquisti meravigliosi ma, quando perdi uno come Chiellini, lo spogliatoio fatica a rimpiazzarlo con un sostituto all’altezza. Quando vanno via giocatori che hanno dato mentalità, ricostruirla con lo stesso entusiasmo e lo stesso attaccamento può essere complicato. I bianconeri hanno preso due giocatori meravigliosi e quindi partiranno per vincere, tuttavia credo partano mezzo passo indietro alle squadre che hanno vinto negli ultimi due anni.»