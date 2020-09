Brocchi: «Peccato per i due gol presi nel finale perché…»

Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato al termine della gara persa 4-1 contro il Milan questa sera in amichevole a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Christian Brocchi ha così parlato della gara persa questa sera contro il Milan a San Siro:

«Peccato per i due gol presi nel finale che rovinano la buona partita fatta. Non giocavamo una gara del genere da febbraio, abbiamo fatto solo una amichevole con i ragazzi della Juve. Era la prima partita vera dopo mesi di inattività. Non siamo riusciti a giocare tante partite ma ci siamo allenati bene. Nelle prossime settimane giocheremo ancora, bisogna ritrovare la forma migliore. La Serie A è l’obiettivo dichiarato della società. Lo sappiamo e dobbiamo lavorare per questo, con grande voglia, umiltà e sacrificio. Un saluto al presidente Berlusconi da parte mia e dei ragazzi».