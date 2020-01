Brescia-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il ventunesimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Brescia-Milan streaming: ventunesimo match di campionato per i rossoneri, il tredicesimo sotto la gestione Pioli. Snodo cruciale per i rossoneri, che dovranno dimostrare grande maturità portando continuità alle due vittorie ottenute contro Cagliari e Udinese. Davanti al cammino del Diavolo adesso ci sono Brescia e Verona: due impegni non certo proibitivi per Romagnoli e compagni, che adesso credono nuovamente in un piazzamento europeo. Di fronte ci sarà il Brescia di Corini, che non vince in campionato dal match del 14 dicembre contro il Lecce (3-0).

Brescia-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Brescia-Milan è visibile in TV sui canali Sky Sport Serie A (canale 203) e Sky Sport 251. Per vedere Brescia-Milan in streaming è necessario collegarsi a Sky Go, oppure a Now TV, ed acquistare un ticket.

Brescia-Milan, ultime e probabili formazioni

BRESCIA – 4-3-1-2 per gli uomini di Corini. Sarà assente per squalifica Mario Balotelli, il grande ex della partita. In difesa ballottaggio Mateju-Mangraviti. La mediana sarà composta con ogni probabilità da Ndoj, Tonali e Romulo. Dietro alle punte, che saranno Donnarumma e Torregrossa, agirà uno tra Spalek e Bjarnason.

MILAN – Hanno finalmente trovato la loro dimensione con il 4-4-2 i rossoneri di Pioli. In difesa dovrebbe tornare titolare Musacchio, con Conti ancora titolare sulla fascia destra. Kessie e Bennacer interni di centrocampo, mentre sulla fascia mancina sarà ballottaggio tra Calhanoglu e Rebic. Davanti confermata la coppia Ibrahimovic-Leao.

PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA (4-3-1-2) – Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Ndoj, Tonali, Romulo; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2) – G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Rebic; Rafael Leao, Ibrahimovic.