Brescia, arriva il dietrofront di Cellino: Inzaghi resta

Dopo due giorni pieni di dubbi e confronti, Inzaghi resta a Brescia. Le Rondinelle sono pronte a ricominciare la corsa verso la Serie A

Pace fatta in casa Brescia: dopo due giorni pieni di dubbi e confronti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è finalmente arrivato il confronto fra Massimo Cellino e Filippo Inzaghi. Un incontro voluto fortemente da entrambi le parti per andare oltre le questioni relative a clausole, cavilli e quant’altro di formale ci fosse, procedendo insieme con rinnovata unità d’intenti verso il traguardo della Serie A.

Incontro concluso con esito positivo e con Inzaghi che è già tornato sul campo di Torbole Casaglia per allenare la squadra, con l’obiettivo di riportare le Rondinelle in Serie A. Obiettivo alla portata di SuperPippo che, al netto di questa questione, è terzo in classifica a un punto dalla promozione diretta.