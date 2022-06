Branchini: «Commissioni agli agenti? Dal 2018 non è cambiato nulla». Le parole dell’agente sportivo

Giovanni Branchini ha parlato così degli acquisti della situazione delle commissioni per gli agenti. Ecco le parole dell’agente sportivo

«Ho letto che il presidente Casini conta di risolvere la questione delle commissioni degli agenti e altre storture del sistema con l’aiuto della FIFA. Dimostra di essere un neofita e un ottimista, di non essere a conoscenza della portata dei problemi, se ha ancora fiducia nella FIFA e in Infantino. Dal 2018 a oggi non è cambiato nulla, ovvero da quando la FIFA incontrò i più importanti agenti per fissare delle regole sui trasferimenti…»