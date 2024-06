Branca STUPISCE tutti sul colpo: «Vedrei bene questo giocatore nel Milan di Fonseca»

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, ha parlato così del possibile colpo del Milan. Le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Marco Branca ha suggerito un colpo in attacco per il calciomercato Milan. Le sue dichiarazioni.

MORATA – «È un giocatore molto utile per la squadra: fa un lavoro importante per i compagni. È un professionista esemplare. Lo vedrei bene in tutte le big di Serie A. Potrebbe essere la punta giusta per il Milan di Fonseca».