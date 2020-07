Braida: «Rangnick sarebbe stato un rischio per il Milan»

Ariedo Braida, intervistato da Radio Anch’io Sport, ha parlato della decisione del Milan di rinnovare Stefano Pioli fino al 2022

Intervistato da Radio Anch’io Sport, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato della scelta del club rossonero di rinnovare il contratto di Stefano Pioli: «Pioli sta facendo benissimo. Conosco persone in Germania che di Rangnick me ne hanno parlato bene, una settimana fa era in Svizzera a vedere una partita, è uno che si muove però mi sarei tenuto Pioli, perché conosce il nostro calcio, Rangnick no. Rangnick avrebbe dovuto invece pagare un periodo di apprendistato, prendere ora un allenatore straniero che non conosce il nostro campionato sarebbe stato un rischio».

SU IBRAHIMOVIC – «Tenere Ibra? In certi momenti è un po’ ingombrante ma è un grande giocatore. Finché ha risorse fisiche io direi di farlo giocare».