Brahim Diaz: trovata la soluzione in virtù degli ottimi rapporti con il Real che potranno fare solo da apri pista con esito positivo.

LA SITUAZIONE- “Si va verso un prestito biennale con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni– scrive la rosea questa mattina- (non è detto che da Madrid non provino a spingere per un contratto di un anno ma con obbligo di riscatto). In ogni caso, i rapporti tra i due club, storicamente ottimi, potranno agevolare il raggiungimento di un accordo”.