Brahim Diaz Milan, il grande ritorno è possibile! Suggestione viva, prossime settimane decisive per... Ultimissime

Brahim Diaz Milan, il ritorno dello spagnolo è assolutamente possibile: prossime settimane decisive per capire i margini di trattativa

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan potrebbe pensare ad un grande ritorno per gennaio.

Milan, occasione Brahim Diaz: A Madrid gioca poco, è un’idea per gennaio. A Milanello Brahim Diaz ha lasciato grandi ricordi. Decisivo in campo, positivo fuori. Ha segnato 18 gol in 124 partite complessive, tra cui 31 presenze e 3 reti nella stagione scudetto e 10 gare con un gol determinante al Tottenham nella corsa rossonera in Champions che si concluse alle semifinali del maggio 2023. E se ci fosse l’occasione per riportarlo indietro? L’idea esiste anche se lontana. Brahim oggi è una delle riserve di lusso del Real Madrid: una volta rientrato dal prestito in rossonero si era rilanciato anche al Bernabeu. Quest’anno è decisamente più ai margini: Un gol in 9 partite, due sole volte da titolare in Liga, mai in Champions League: solo 45′ da ex nell’ultima sfida ai rossoneri. Milano è Milano, e certi sentimenti non hanno prezzo. Nel frattempo anche il Milan di Fonseca si è rinnovato, trovando nuova qualità sulla trequarti: Pulisic da destra si è spostato al centro, nel ruolo che è più congeniale alle caratteristiche di Brahim. Leao è ovviamente un intoccabile, Chukwueze sta prendendo quota a destra. Ci sono opzioni di riserva come Okafor e Loftus-Cheek avanzato nel tridente offensivo: le soluzioni non mancano, per questo il club non ha fretta di intervenire nel reparto. Diaz sarebbe un valore aggiunto, ma certo non una necessità. Però la pista c’è e senza fretta si proverà a seguire, per vedere se nelle prossime settimane potrà portare a qualcosa di più concreto.