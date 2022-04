Brahim Diaz in bilico: Milan presto a colloquio col Real Madrid. Lo spagnolo è in prestito anche per la prossima stagione

Brahim Diaz è in bilico: come sottolinea La Gazzetta dello Sport lo spagnolo rimarrà in prestito anche per la prossima stagione ma poi non è detto che il Milan decida di riscattarlo dal Real Madrid.

Comunque è atteso un confronto tra i due club nei prossimi giorni, anche per parlare della situazione di Asensio.