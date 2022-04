Asensio-Milan può sbloccarlo Mbappé: nodo ingaggio ed equilibri spogliatoio per lo spagnolo che gradisce i rossoneri

Il Milan continua a pensare a Marco Asensio, nonostante le parole di Ancelotti di ieri. Il maiorchino (26 anni) ha il contratto in scadenza tra un anno e può essere acquistato a un prezzo accessibile: 30 milioni. Florentino Perez vuole avere la certezza di assicurarsi Mbappé prim adi dargli il via libera.

Così i rossoneri – scrive La Gazzetta dello Sport – aspettano di farsi avanti, anche perché non sono più così convinti di tenere Brahim Diaz in prestito per la prossima stagione. I due argomenti verranno approfonditi più avanti: di sicuro Asensio, di recente in gita turistica a Milano, vede di buon occhio questa soluzione. Tuttavia va sciolto il nodo dell’ingaggio, considerato che lui ora guadagna sei milioni netti e non vorrebbe fare particolari sconti. È vero che può usufruire del decreto Crescita e il club rossonero può risparmiare la metà delle tasse, ma bisogna fare attenzione anche agli equilibri all’interno dello spogliatoio.