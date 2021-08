Brahim Diaz: «Favoriti? Difficile da dire. Abbiamo talento e lotteremo per tutto»

Brahim Diaz, una lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello sport, il presente prima di tutto e la voglia di ricominciare la stagione

Brahim Diaz, una lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello sport, il presente prima di tutto e la voglia di ricominciare la stagione. Le sue parole.

FAVORITI- «Ci sono tante squadre forti che possono metterci in difficoltà ma io penso solo a noi. Siamo il Milan e dobbiamo lottare per essere protagonisti in ogni competizione. Non saprei dire chi è favorito, siamo una squadra che ha talento, che lavora molto e cercheremo di lottare in Serie A e nelle altre competizioni».