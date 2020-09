Brahim Diaz, è fatta! Ma il Real Madrid ha imposto la formula

Brahim Diaz può ormai considerarsi virtualmente un giocatore del Milan. Ecco la formula tra Milan e Real Madird

Brahim Diaz può ormai considerarsi virtualmente un giocatore del Milan. Non ci sono ancora le firme, ma il ragazzo potrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano per chiudere l’operazione con i rossoneri. Il Milan spingeva per il prestito con diritto di riscatto, tuttavia il Real Madrid non ha voluto utilizzare questa formula. Il talentuoso esterno dovrebbe arrivare alla corte di Pioli in prestito secco: ciò porterebbe a rimandare tutti i discorsi al termine della stagione, quando le merengues potrebbero riportare Diaz a Madrid.