Brahim Diaz ha stregato tutti! Due top club inglesi pronti a fare follie per l’ex Milan: le ultimissime sul suo futuro

Brahim Diaz sta vivendo un momento magico con la maglia del Real Madrid. Le sue buone prestazioni, condite da gol molto importanti, hanno fatto sì che alcuni top club mettessero gli occhi su di lui.

Secondo quanto riportato dal portale HITC, sull’ex trequartista del Milan ci sarebbero in particolare Liverpool e Manchester United, che in estate sono pronte ad andare alla carica per provare a strapparlo ai Blancos.