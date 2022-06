Braglia: «Maldini e Massara? La loro situazione mi preoccupa»

Simone Braglia, ex portiere, ha commentato la situazione relativa ai rinnovi di Maldini e Massara: le sue dichiarazioni

Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio. Queste le sue parole sulla situazione di Maldini e Massara:

«Si vociferava che fosse la settimana delle firme e questo ancora non è avvenuto. Mancano due giorni alla scadenza dei contratti. Da tifoso rossonero sono preoccupato, perché una società prima conferma i dirigenti e poi compra i giocatori. Non so perché stia andando così e ci sia questa indecisione. Forse dipende dalle valutazioni di Massara e Maldini».