Simone Braglia, ex portiere, ha indicato nella Roma la squadra della Serie A con prospettive simili a quelle del Milan

Ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha dichiarato:

«Per me la Roma ha le migliori potenzialità. La Juventus in questo momento, al di là del prestigio societario, ha tematiche che la stanno condizionando, anche extra-campo. A Roma c’è una prospettiva come al Milan».