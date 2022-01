Botman Milan, il difensore in goal in Marsiglia Lille. E il mercato...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sven Botman è andato in goal nella sfida di questa sera tra Marsiglia e Lille: il difensore resta nel radar del Milan per gennaio

Sven Botman continua a far parlare di se. Il difensore centrale del Lille, grande obiettivo di mercato del Milan, è andato in rete questa sera nella sfida contro il Marsiglia confermando grandi doti non solo in fase difensiva ma anche in quella realizzativa.

Maldini e Massara continuano a monitorare la situazione: difficile una partenza a gennaio, il centrale resta nel mirino per l’estate. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno aperture anche minime della società francese.