Botman abbandonato dal Milan? La dolorosa scelta di Maldini e Pioli che devono fare i conti con un budget limitato

Pur non essendo una scelta facile – svela Tuttosport – e avendo qualche perplessità in merito, pare che Maldini e Pioli si siano accordati per rinunciare a Botman, valutato dal Lille non meno di 30 milioni.

Al di là dell’inserimento del PSG, oltre alla presenza costante del Newcastle, il Milan ritiene che al momento il difensore possa non essere una priorità nonostante le partenze di Romagnoli, Gabbia e la convalescenza di Kjaer. Questo nonostante il giocatore abbia da mesi un accordo col Diavolo.